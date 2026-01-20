На Сахалине 20-летний работник погиб в токарном цехе

В Сахалинской области молодой работник погиб в токарном цехе. Региональное управление Следственного комитета проводит проверку.
Трагедия произошла в селе Углезаводск Долинского района. 20-летний мужчина получил смертельные травмы во время работы на токарном станке.
СКР проводит проверку по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, проведен тщательный осмотр места происшествия», – говорится в сообщении.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»