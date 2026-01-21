российское информационное агентство 18+

Среда, 21 января 2026, 17:09 мск

Стратегические ракетоносцы совершили 11-часовой полет над Японским морем

Кадр из видео Минобороны РФ

Стратегические ракетоносцы Ту-95мс дальней авиации Вооруженных сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Как сообщает Министерство обороны, продолжительность полета составила более 11 часов.

Истребительное сопровождение обеспечивали Су-35с и Су-30см Воздушно-космических сил России.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что дальняя авиация регулярно совершает полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей в строгом соответствии с международными правилами.

