Аэропорт Магадана закрыт из-за инцидента на ВПП

В Магадане самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Воздушную гавань временно закрыли.

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, лайнер готовился к вылету в Москву. В связи с технической неисправностью самолет не смог взлететь и выкатился за пределы ВПП.

На борту находилось 335 пассажиров. Отмечается, что пострадавших нет.

«По причине авиаинцидента аэропорт «Магадан» закрыт. Воздушное судно, следовавшее в Магадан из Хабаровска, было вынуждено уйти на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский», – добавили в надзорном ведомстве.

Магадан, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

