российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 22 января 2026, 15:14 мск

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко, Популярное

В Приморье два человека погибли в аварии с туристическим автобусом

В Приморском крае автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, погибли два человека.

Как сообщили в региональном минздраве, ДТП произошло на трассе в районе Барабаша Хасанского района. Пассажирский транспорт следовал из Китая и перевозил туристов.

«По уточненной информации, в автобусе погибло два человека: водитель автобуса и женщина пассажир», – сообщил РИА «Новости» представитель регионального минздрава.

Число пострадавших устанавливается. На месте работают оперативные службы.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Туризм,