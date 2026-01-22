В Приморье два человека погибли в аварии с туристическим автобусом

В Приморском крае автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, погибли два человека.
Как сообщили в региональном минздраве, ДТП произошло на трассе в районе Барабаша Хасанского района. Пассажирский транспорт следовал из Китая и перевозил туристов.
«По уточненной информации, в автобусе погибло два человека: водитель автобуса и женщина пассажир», – сообщил РИА «Новости» представитель регионального минздрава.
Число пострадавших устанавливается. На месте работают оперативные службы.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»