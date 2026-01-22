Пассажирский автобус попал в ДТП в Приморье: 3 человека погибли, 8 травмированы

В Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего три человека погибли и восемь были травмированы. Об этом сообщает региональный главк МВД.

По данным ведомства, авария произошла в Хасанском районе на 56-м километре автодороги «Раздольное –Хасан». Предварительно установлено, что автобус марки King Long, в котором находились 14 человек, столкнулся с пустым автовозом FAW Jiefang.

«Установлено, что при совершении поворота направо 38-летний водитель грузовика (гражданин КНР) не справился с управлением: прицеп транспортного средства занесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом», – уточнила приморская полиция в своем телеграм-канале.

В результате аварии погибли три человека: водитель автобуса и двое пассажиров. Еще восемь пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести.

В министерстве здравоохранения Приморского края уточнили, что по состоянию на 22:20 местного времени в Хасанской центральной районной больнице находятся трое пострадавших с тяжелой степенью тяжести ранения. Один человек с ранениями средней степени тяжести с ушибом лица и мягких тканей от госпитализации отказался.

