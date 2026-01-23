российское информационное агентство 18+

Пятница, 23 января 2026, 11:43 мск

Двух рыбаков унесло на льдине в Охотское море

На Сахалине двух рыбаков унесло в море на оторвавшейся льдине. На помощь пришли спасатели МЧС.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, в дежурную часть поступило сообщение о двух рыбаках, которых уносит в Охотское море на льдине.

«Из-за шуги и льда, выход на лодке был невозможен. К месту выдвинулись спасатели поисково-спасательного отряда им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области с аэросанями. Специалисты чрезвычайного ведомства сопроводили любителей подледного лова до берега», – говорится в сообщении.

В спасательной операции участвовали восемь человек и шесть единиц техники.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

