В Приморском крае три человека погибли в ДТП

В Приморье столкнулись два автомобиля, в результате погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло в районе поселка Шкотово. В аварию попали два легковых автомобиля.

В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир. Кроме того, госпитализированы двое пострадавших, в том числе ребенок 2012 года рождения.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия», – добавили в надзорном ведомстве.

Владивосток, Зоя Осколкова

