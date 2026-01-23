В Приморском крае три человека погибли в ДТП

В Приморье столкнулись два автомобиля, в результате погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
ДТП произошло в районе поселка Шкотово. В аварию попали два легковых автомобиля.
В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир. Кроме того, госпитализированы двое пострадавших, в том числе ребенок 2012 года рождения.
«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия», – добавили в надзорном ведомстве.
Владивосток, Зоя Осколкова
