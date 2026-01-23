российское информационное агентство 18+

Пятница, 23 января 2026, 15:44 мск

В Приморском крае три человека погибли в ДТП

Фото прокуратуры Приморского края

В Приморье столкнулись два автомобиля, в результате погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

ДТП произошло в районе поселка Шкотово. В аварию попали два легковых автомобиля.

В результате столкновения погибли оба водителя и пассажир. Кроме того, госпитализированы двое пострадавших, в том числе ребенок 2012 года рождения.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия», – добавили в надзорном ведомстве.

Владивосток, Зоя Осколкова

