Вулкан Шивелуч выбросил мощный столб пепла

На Камчатке активизировался вулкан Шивелуч и произвел мощный пепловый выброс. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.

По словам вулканологов, высота пеплового столба составила около шести тысяч метров над уровнем моря. В результате шлейф пепла распространился на 70 километров к западу-северо-западу от вулкана.

Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности – повышенная угроза для международных и местных авиаперелетов.

По данным регионального управления МЧС, пеплопадов не зарегистрировано. В ведомстве добавили, что на Камчатке продолжается активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова, Камбального. «Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам», – отметили в МЧС.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

