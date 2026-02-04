В Охотском море на льдине унесло десятки рыбаков

В Охотском море десятки рыбаков унесло на льдине. На месте работают спасатели регионального главка МЧС.
Как сообщили в ведомстве, льдину оторвало в районе села Стародубское. «В результате подвижек льда на удалении около 800 метров от берега образовалась трещина шириной до 6 метров, отрезавшая от суши группу рыбаков», – отметили в МЧС.
К месту происшествия прибыли сотрудники государственной инспекции на снегоходах. Спасатели переправили людей через разлом, на берег благополучно доставлены 43 рыбака.
К спасению привлечено 12 человек и шесть единиц техники. Пострадавших нет. Обследование побережья продолжается.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
