В Охотском море на льдине унесло десятки рыбаков

В Охотском море десятки рыбаков унесло на льдине. На месте работают спасатели регионального главка МЧС.

Как сообщили в ведомстве, льдину оторвало в районе села Стародубское. «В результате подвижек льда на удалении около 800 метров от берега образовалась трещина шириной до 6 метров, отрезавшая от суши группу рыбаков», – отметили в МЧС.

К месту происшествия прибыли сотрудники государственной инспекции на снегоходах. Спасатели переправили людей через разлом, на берег благополучно доставлены 43 рыбака.

К спасению привлечено 12 человек и шесть единиц техники. Пострадавших нет. Обследование побережья продолжается.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

