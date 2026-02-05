В Приморье на федеральной трассе произошла массовая авария

В Приморском крае произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей. Прокуратура региона начала проверку.

Авария случались в районе 461-го километра на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток. «Зафиксировано массовое ДТП с участием восьми транспортных средств, в результате которого пострадал один человек», – сообщили в надзорном ведомстве.

По факту аварии проводится проверка. Особое внимание будет уделено зимнему содержанию автомобильных дорог, своевременности и качеству обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствию состояния дорожного покрытия установленным нормативам.

По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер для устранения нарушений, подчеркнули в прокуратуре.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

