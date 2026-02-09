В Хабаровском крае спасли осиротевшего тигренка. Об этом сообщает управление охотничьего хозяйства региона.

Животное обнаружили на обочине трассы «Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре». Котенок был сильно истощен. Следов матери-тигрицы в округе не нашли, малыша отправили на реабилитацию.

В настоящее время тигренок находится в Службе по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края. За проведенное под надзором ветеринаров время маленький хищник заметно окреп и набрался сил.

Кроме того, там выхаживают найденную в середине декабря молодую тигрицу. «Содержание и ветеринарное сопровождение обоих тигрят полностью взял на себя Центр «Амурский тигр». Общий надзор над животными осуществляет эксперт Центра «Амурский тигр», службы охотничьего надзора Хабаровского края Иван Шахов», – говорится в сообщении.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube