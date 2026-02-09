На Сахалине 50 рыбаков сняли с оторвавшейся от берега льдины

В Сахалинской области сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся от берега льдины 50 человек. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

«В результате западного отжимного ветра на удалении около 1 км от берега образовалась метровая трещина, отрезавшая от суши группу рыбаков. При помощи судна на воздушной подушке спасатели переправили людей через разлом, на берег благополучно доставлены 50 рыбаков», – говорится в сообщении.

Операцию по спасению проводили на юге Сахалина, в районе села Стародубское Долинского района. Затем сотрудники МЧС отправились к селу Советское, где помощи ожидает еще одна группа рыбаков, отрезанная от берега трещиной в ледовом припае.

В спасательной операции задействованы шесть человек и пять единиц техники.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube