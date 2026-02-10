Около 50 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за пожара на ТЭЦ

Во Владивостоке произошла авария на подстанции. В результате перебои в энергоснабжении затронули около 50 тысяч жителей.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, возгорание произошло на ТЭЦ «Северная» на улице Бородинской. «По оперативным данным, на момент прибытия пожарных горели кабеля, трансформаторное масло в подстанции. Пожар ликвидирован на площади 60 квадратов. Погибших и пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Предварительно, причиной возгорания стало замыкание на одном из трансформаторов. В результате оказался обесточен целый район: 131 частный дом, 206 многоэтажек, несколько торговых центров.

Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Кроме того, о проведении проверки сообщила прокуратура.

Владивосток, Зоя Осколкова

