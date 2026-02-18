На Сахалине произошло массовое отравление в кафе

На Сахалине произошла вспышка кишечной инфекции. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в региональном управлении СКР, пищевое отравление связывают с посещением одного из заведений общепита в Южно-Сахалинске. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – говорится в сообщении.
На месте работают следователи, устанавливаются обстоятельства случившегося.
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
