В Амурской области помощник машиниста поджег локомотив по указанию мошенников

В Амурской области мужчину обвинили в совершении диверсии – он пытался сжечь локомотив по указанию мошенников. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным следствия, молодой человек проник в машинное отделение электровоза и поджег блок управления. Сотрудники депо потушили возгорание, огонь не успел распространиться.

Как уточнили в УФСБ, мужчина действовал под влиянием мошенников, которые взломали его аккаунт на Госуслугах, оформили на него кредиты и угрожали возбуждением уголовного дела за финансирование ВСУ.

«Магдагачинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя УФСБ России по Амурской области о заключении под стражу амурчанина, обвиняемого в совершении диверсии (ч. 1 ст. 281 УК РФ)», – говорится в сообщении.

Обвиняемый полностью признал вину и дал признательные показания. Защита настаивала на домашнем аресте, но суд заключил мужчину под стражу на два месяца.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube