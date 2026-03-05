В Приморье приостановили регистрацию машин и замену прав из-за сбоя

В Приморском крае временно приостановили регистрацию транспорта и замену водительских удостоверений. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Приморского края временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений», – говорится в сообщении.

В полиции попросили граждан с пониманием отнестись к ситуации и по возможности воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

Госавтоинспекция сообщит о возобновлении предоставления услуг. Время работы подразделений пообещали продлить, чтобы принять всех заявителей.

Владивосток, Зоя Осколкова

