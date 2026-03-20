На федеральной трассе в Приморье столкнулись 25 автомобилей

На федеральной трассе Хабаровск – Владивосток в Приморском крае произошло массовое ДТП с участием 25 автомобилей. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

Авария произошла сегодня днем в районе Уссурийска. В результате ДТП пострадал один человек.

Для обогрева граждан на месте работает подвижный пункт обогрева МЧС.

Движение по направлению из Владивостока открыто, но затруднено, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на дорожную службу.

Утром в Приморье выпал мокрый снег, на дорогах образовалась гололедица.

Владивосток, Наталья Петрова

