Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 км

На Камчатке извергается вулкан Шивелуч. В районе исполина объявлен «красный» код авиационной опасности.

Как сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT), пепловый выброс достиг высоты 10 км над уровнем моря.

«Эксплозивно-экструзивное извержение вулкана продолжается, спутниковые данные показали: взметнувший пепел достиг 10 км над уровнем моря, а шлейф протянулся примерно на 30 км к северу от вулкана», – отметили ученые.

Извержение сопровождается высокой вероятностью новых выбросов пепла, они могут достигать 12 км. Камчатская группа реагирования предупредила, что уровень активности вулкана может повлиять на низколетящие воздушные суда. Шивелучу присвоен высший код авиационной опасности.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube