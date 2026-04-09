Город на Курилах остался без света из-за циклона

Очередной циклон обесточил значительную часть Северо-Курильска на острове Парамушир. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Шторм обрушился на Северо-Курильск в среду. Порывы шквалистого ветра достигали скорости 58 метров в секунду, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Из-за обрывов проводов линий электропередачи значительная часть города осталась без света. Кроме того, ветер повредил кровли и фасады зданий, повалил опоры ЛЭП и дорожные знаки.
На места аварий выехали ремонтные бригады. «В первоочередном порядке электроснабжение было возвращено на социально значимые объекты – в школу и детский сад. В настоящее время аварийные бригады непрерывно работают на городских электросетях. Погодные условия стабилизировались, что позволяет специалистам действовать в полную силу», – отмечается в сообщении.
Северо-Курильск, Зоя Осколкова
