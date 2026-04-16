На Сахалине произошла вспышка кишечной инфекции в детских садах

В двух детских садах на Сахалине выявили кишечную инфекцию. Об этом сообщила пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

«Случаи заболевания кишечной инфекцией выявлены в двух детских садах в селе Дальнем», – говорится в сообщении. Число заразившихся не уточняется. Лабораторные исследования смывов в дошкольных образовательных учреждениях инфекцию не показали.

«На весь период плановой промывки сетей в Дальнем ресурсоснабжающей организацией в детские сады, также как и к жилым домам, был организован подвоз воды», – отметили мэрии.

В настоящее время детские сады работают в штатном режиме и выполняют все предписания Роспотребнадзора.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

