Перрон обвалился при посадке пассажиров в электричку во Владивостоке, есть пострадавшие

Во Владивостоке во время посадки пассажиров в пригородную электричку частично обрушился пассажирский перрон. Несколько человек пострадали. На движение поездов инцидент не повлиял. Транспортная прокуратура устанавливается обстоятельства ЧП.

Инцидент произошел на станции Луговая в 08:24 по местному времени, сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги. По предварительным данным, ушибы получили четыре человека, находившиеся на платформе.

После ЧП приняты меры для безопасной посадки и высадки пассажиров на Луговой. Создана комиссия для выяснения причин происшествия. Ведутся восстановительные работы.

Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства частичного обрушения пассажирской платформы на станции во Владивостоке, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство оценит действия работников пассажирского комплекса ОАО «РЖД» по надлежащему содержанию пассажирской платформы. «Также прокуратура инициировала соответствующую проверку управлением Ространснадзора по ДФО», – сказано в сообщении.

Владивосток, Наталья Петрова

