На Сахалине несколько поселков остались без света из-за непогоды

На Сахалине несколько населенных пунктов остались без электричества из-за циклона. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Сахалинэнерго».

Непогода обрушилась на западное побережье острова. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег, на берегу порывы ветра могут приближаться к ураганным значениям – до 25 метров в секунду.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями нарушена подача электроэнергии селам Поречье, Ольшанка и Орлово Углегорского района, Белинское и Парусное Томаринского района», – говорится в сообщении.

Ранее энергетики смогли восстановить подачу электричества большей части потребителей села Красногорск в Томаринском районе. На местах работают пять ремонтных бригад и пять единиц техники. Кроме того, остальные службы приведены в режим повышенной готовности.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

