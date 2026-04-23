ФСБ пресекла попытку вербовки школьника спецслужбами Украины

Управление ФСБ России по Тихоокеанскому флоту предотвратило попытку украинской военной разведки завербовать 12-летнего школьника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной антитеррористической комиссии.

По информации ведомства, мальчик купил читы (коды для победы) для онлайн-игры «Стэндофф-2» и после перевода денег ему в мессенджер Telegram стали приходить сообщения с угрозами. «Враг из украинских спецслужб писал мальчику, что его денежные средства направлены на поддержку военнослужащих ВСУ. Угрожал, что эту информацию направит в российские правоохранительные органы, а за «молчание» нужно заплатить», – рассказали в ведомстве.

Школьник сообщил о переписке родителям, а те обратились в ФСБ.

«Спецслужбами Украины не снижается активность поиска в Интернете, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий с целью нанесения ущерба нашей стране», – предупредили в антитеррористической комиссии.

Владивосток, Наталья Петрова

