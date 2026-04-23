Пять рыбаков пропали в тайге на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае пять рыбаков пропали в районе реки Катен. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Мужчины отправились на рыбалку на автомобиле 18 апреля. Предположительно, они собирались вернуться 21 апреля, но связь с ними пропала.

Спасатели организовали поиски в районе реки Катен.

Как уточняет телеграм-канал «Shot», рыбаков в последний раз видели в поселке Южном, когда они спрашивали у местных дорогу в сторону заброшенной деревни. В этих местах водятся медведи, амурские тигры и другие опасные животные.

Хабаровск, Зоя Осколкова

