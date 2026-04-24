Житель ЕАО нашел пистолет на улице и начал угрожать полицейским

В полицию Биробиджана позвонил неизвестный и начала угрожать стрельбой из пистолета, найденного на улице. Об этом сообщили в пресс-службе управление МВД России по Еврейской автономной области.

«В дежурную часть позвонил гражданин и сообщил, что на улице нашел пистолет и, если сотрудники полиции не приедут и не заберут оружие, он применит его», – говорится в сообщении.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили заявителя. Мужчина не слушал правоохранителей, которые требовали убрать оружие, и стал направлять пистолет на сотрудников.

«Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителей, в соответствии с законом «О полиции» сотрудником патрульно-постовой службы было произведено два предупредительных выстрела в воздух и выстрел в направлении злоумышленника. В результате мужчина получил огнестрельное ранение ноги. С места происшествия гражданин был госпитализирован», – добавили в главке

Предварительно установлено, что изъятое оружие является пневматическим пистолетом. Проводится проверка.

Биробиджан, Зоя Осколкова

