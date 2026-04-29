Вице-премьер попросил от Минвостокразвития объяснить стоимость яблок по 1000 рублей за кг

Цены на яблоки на Чукотке держатся в районе 1000 рублей за килограмм. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Юрий Трутнев был удивлен стоимостью и потребовал объяснений от Минвостокразвития.

Трутнев зашел в один из магазинов на Чукотке, где стоимость килограмма яблок составляла 1000 рублей, один фрукт обошелся вице-премьеру в 300 рублей.

«Сказать честно, такая цена – производящая впечатление. Я попрошу Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 руб. за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость», – сказал полпред на совещании по социально-экономическому развитию Чукотского автономного округа. По словам Трутнева, если стоимость яблок стала такой уже после снижения, то «что-то мы не то делаем».

В 2023 году был принят закон «О северном завозе», разработанный по поручению президента Владимира Путина. Документ призван способствовать решению социальных вопросов, в частности, сделать продукты, топливо и строительные материалы в районах Севера доступнее.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube