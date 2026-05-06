Ребенок умер от менингита в одной из школ Приморского края

В школе поселка Ярославского Хорольского муниципального округа Приморского края скончался 10-летний ученик. Вероятной причиной смерти ребенка стал менингит. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

«Предварительно установлено, что днем 3 мая 10-летний мальчик почувствовал сильное недомогание и вскоре скончался. По предварительным данным, смерть наступила в результате менингококковой (менингитной) инфекции», – отметили в ведомстве.

Доследственная проверка проводится по статье о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц школы, где учился ребенок.

Прокуратура Приморского края взяла на контроль установление обстоятельств смерти мальчика. Надзорное ведомство даст оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, своевременности и полноте оказания ребенку медицинской помощи, говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

В региональном минздраве уточнили, что ребенку стало плохо 30 апреля, однако родители не обращались за медицинской помощью. «Уже 3 мая прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи констатировала летальный исход», – говорится в сообщении.

По информации ведомства, предварительный диагноз «менингококковая инфекция» на данный момент лабораторно не подтвержден – исследования продолжаются. Несколько человек госпитализированы в связи с признаками ринофарингита, их состояние оценивается как стабильное. Кроме того, медики обследовали и вакцинировали контактных лиц мальчика. Привито 22 человека: три медработника, два учителя, 13 детей, четыре человека из домашнего очага. Все контактные лица находятся под ежедневным медицинским наблюдением, добавили в ведомстве. По результатам мониторинга новых случаев заболевания не выявлено.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

