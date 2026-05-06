Жительница Приморья украла более 700 лотерейных билетов, но ничего не выиграла

В Приморском крае женщина украла сотни лотерейных билетов в надежде на большой выигрыш, но потерпела неудачу. Теперь ее будут судить.

Как сообщила прокуратура региона, преступление было совершено в городе Большой Камень. 49-летняя работница киоска по продаже лотерейных билетов присвоила более 700 из них.

«Но ни один из билетов не оказался выигрышным», – сообщили в надзорном ведомстве. Сумма ущерба составила около 400 тысяч рублей.

Женщину обвинили по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества), ей грозит до шести лет лишения свободы.

Владивосток, Зоя Осколкова

