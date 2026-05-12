Родители до смерти заморили голодом 2-летнюю дочь: им дали по 20 лет колонии

Суд признал мужчину и женщину из Комсомольска-на-Амуре виновными в жестоких издевательствах, истязании и убийстве своей двухлетней дочери. Родители довели ребенка до смерти от истощения. Подсудимые приговорены к 20 годам лишения свободы каждый. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Согласно материалам следствия и суда, сожители регулярно запирали свою дочь в тесном самодельном ящике. В этом коробе малышка была лишена возможности двигаться, встать в полный рост и даже сидеть.

Кроме того, с июля по октябрь 2024 года родители лишали ребенка полноценной еды и воды, в результате девочка скончалась от крайнего истощения.

Фигуранты признаны судом виновными по четырем статьям УК РФ, в том числе по статьям об истязании с особой жестокостью, незаконном лишении ребенка свободы, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением, и об убийстве малолетнего.

«Приговором суда виновным назначено наказание по совокупности преступлений в виде 20 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания мужчине в исправительной колонии строгого режима, женщине – в колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Хабаровск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

