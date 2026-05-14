В заливе Петра Великого обнаружили затонувший в ХХ веке пароход

Тихоокеанский флот нашел затонувший в ХХ веке пароход в заливе Петра Великого. Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

«В результате обследования акватории залива Петра Великого силами Тихоокеанского флота обнаружено лежащее на грунте судно. По предварительным данным, это пароход «Князь Горчаков», который подорвался на мине в 1906 году на подходе к Владивостоку», – говорится в сообщении.

Судно затонуло 18 мая 1906 года у острова Аскольд. Экипаж успел эвакуироваться на шлюпках. Долгие годы местоположение парохода оставалось неизвестным из-за сложного района судоходства, туманов и плохой видимости.

Отмечается, что обследование затонувшего судна продолжат с использованием современных необитаемых телевизионных аппаратов.

Владивосток, Зоя Осколкова

