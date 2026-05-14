Во Владивостоке пять детей пострадали от перцового баллончика в школе

Во Владивостоке дети распылили перцовый газ в школе. В результате пострадали пять учеников.
Инцидент произошел в школе №63. Один из школьников распылил перцовый баллончик, другие ученики пожаловались на ухудшение самочувствия.
В школу прибыли медики скорой, четверым детям оказали помощь на месте, одну девочку, страдающую астмой, госпитализировали.
Руководство учебного учреждения проводит внутреннюю проверку, со школьниками и педагогами организована профилактическая беседа о правилах безопасности.
Владивосток, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»