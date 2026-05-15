Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Хабаровском крае, ведется проверка

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр» в Хабаровском крае. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«15 мая 2026 года около 11 часов по местному времени при выполнении посадки вертолета типа Ми-8 авиакомпании АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» после выполнения авиационных работ допущено повреждение задней части фюзеляжа воздушного судна. Члены экипажа и служебные пассажиры не пострадали», – сказано в сообщении.

Причины и обстоятельства авиапроисшествия выясняются.

Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

Хабаровск, Наталья Петрова

