российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Дальний Восток

Новости, Кратко

Пенсионерка несколько недель ходила по банкам, отправляя деньги мошенникам

На Сахалине пенсионерка лишилась 7,5 млн рублей. Женщина больше двух недель действовала по указке мошенников. Об этом сообщает региональное управление МВД РФ.

По данным следствия, аферисты связались с жительницей Южно-Сахалинска 28 февраля и заявили, что от ее имени якобы совершаются попытки перевода денег на финансирование ВСУ и это может повлечь серьезную уголовную ответственность.

Пенсионерка по требованию звонивших купила новый сотовый телефон и установила на него мобильные приложения, которые позволили злоумышленникам координировать ее действия.

«Следуя указаниям, жительница областного центра в течение нескольких недель посещала банкоматы различных банков и переводила крупные суммы на счета, которые ей диктовали преступники. В общей сложности заявительница лишилась 7 млн 400 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Дальний Восток, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,