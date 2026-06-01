Домашняя овчарка насмерть загрызла ребенка в Приморье

В селе Барано-Оренбургское в Приморском крае полуторагодовалый ребенок из многодетной семьи погиб в результате нападения домашней собаки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По предварительной информации, мальчик, находясь со старшей сестрой на территории частного дома, тронул миску с едой домашней сторожевой овчарки. После чего собака набросилась на ребенка и покусала его. Прибывшая на место происшествия бригада медиков после проведения всех реанимационных мероприятий констатировала смерть малыша.

Психологи оказывают помощь родителям погибшего ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура Пограничного округа Приморья поставила на контроль установление обстоятельств нападения собаки на ребенка.

Владивосток, Наталья Петрова

