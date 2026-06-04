У жителя Сахалина нашли арсенал с оружием времен Второй мировой

На Сахалине у местного жителя обнаружили целый склад с оружием. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Как установили сотрудники спецслужбы, 56-летний мужчина занимался поиском элементов вооружения в районах, где во время Второй мировой войны велись активные боевые действия, а затем восстанавливал оружие, покупая недостающие запчасти через интернет.

В ходе обысков правоохранители изъяли три пистолета системы «Парабеллум», две винтовки Токарева, винтовку Манлихера, два пистолета-пулемета МР-38/40, пистолет Макарова, 11 основных частей огнестрельного оружия, 339 патронов различного калибра и 422,8 грамма пороха.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении огнестрельного оружия.

Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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