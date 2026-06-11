В Хабаровском крае медведица напала на двух жителей

В Хабаровском крае два человека пострадала из-за нападения медведя. Об этом сообщили в Управлении охотничьего хозяйства краевого правительства.
Инцидент произошел у поселка Мухен в районе имени Лазо. «По предварительным данным, двое местных жителей направились к реке и на берегу столкнулись с медвежатами и их матерью. В попытке защитить потомство самка медведя напала на людей», – говорится в сообщении.
На место происшествия выехали сотрудники охотнадзора и полиции. Специалисты принимают меры для обеспечения безопасности населения.
Местных жителей попросили проявлять осторожность при нахождении в лесу.
Хабаровск, Зоя Осколкова
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