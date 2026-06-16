12-летний школьник в Приморье умер после курения вейпа

Следственные органы в Приморском крае расследуют внезапную смерть 12-летнего подростка в Уссурийске. Медики связывают смерть школьника с курением вейпа.

«В Уссурийске вчера с признаками быстро наступившей смерти погиб подросток 12 лет. Из наиболее вероятных причин врачи отметили курение вейпа», – сообщил региональный минздрав.

По данным краевой прокуратуры, школьник скончался у себя дома, тело подростка обнаружила его мать утром 15 июня. Надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств смерти школьника. «В ходе проверки также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условиям жизни и воспитания ребенка», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Следственный комитет в свою очередь приступил к доследственной проверке. В ведомстве сообщили, что тело подростка было обнаружено дома без внешних видимых признаков насильственной смерти. «В настоящее время для установления точной причины смерти ребенка назначена судебная экспертиза», – отметили в СК.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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