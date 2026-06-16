Тело нашли на чердаке: 12-летний мальчик убил одноклассницу в Приморье

В Приморском крае 12-летний мальчик задушил сверстницу на чердаке дома. По данным СМИ, юный убийца и жертва учились в одном классе. Подозреваемый задержан, он признал вину. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Халатность».

Школьница накануне ушла гулять и не вернулась домой. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли на чердаке дома в поселке Врангель в Находке, сообщил региональный главк Следственного комитета РФ.

По информации источника «Известий», тело девочки обнаружили жильцы дома. Люди услышали звонки мобильного телефона, доносившиеся сверху. Соседка поднялась проверить, что происходит, и обнаружила погибшую. Телефон, на который поступали звонки, лежал рядом с телом школьницы. По предварительным данным, девочка была задушена. По подозрению в убийстве задержали ее одноклассника – 12-летниго мальчика.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Кроме того, следствием расследуется дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики (ст. 293 УК РФ), в рамках которого будет дана правовая оценка их действиями (бездействию). «Будут также установлены причины и условия, способствующие совершению преступления», – говорится в сообщении СК.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовных дел, возбужденных в связи с убийством несовершеннолетней в Приморском крае.

Владивосток, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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