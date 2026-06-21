Вертолет с двумя людьми пропал в Приморском крае

В Приморском крае пропал вертолет с двумя людьми на борту. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, сегодня вертолет «Робинсон» вылетел с площадки в поселке Терней в направлении населенного пункта Единка Тернейского района. На борту находились пилот и летчик-наблюдатель.

«Воздушное судно в предусмотренное время на связь не вышло, его местонахождение не установлено, ведутся поисково-спасательные мероприятия», – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц).

В Росавиации сообщили, что в поисково-спасательной операции участвует поисково-спасательное ВС Росавиации – вертолет Ми-8 авиакомпании «ЮТэйр – вертолетные услуги». На его борту – спасатели подведомственного агентству ФКУ «Хабаровская РПСБ». Также к поиску подключились два вертолета авиакомпании «Гранат».

Владивосток, Зоя Осколкова

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