В Хабаровском крае два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагона

В Хабаровском крае вагон сошел с рельсов, из-за чего задерживаются два пассажирских поезда. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в районе перегона Самболи-Нусхи Амурского района. С рельсов сошла колесная пара порожнего вагона.

«На место со станции Литовко убыл восстановительный поезд, ведутся работы по ликвидации последствий схода вагона», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на два-три часа задерживаются поезда сообщением Владивосток-Советская-Гавань и Советская-Гавань-Владивосток.

Хабаровск, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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