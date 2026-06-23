В Хабаровском крае два пассажирских поезда задерживаются из-за схода вагона

В Хабаровском крае вагон сошел с рельсов, из-за чего задерживаются два пассажирских поезда. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Инцидент произошел в районе перегона Самболи-Нусхи Амурского района. С рельсов сошла колесная пара порожнего вагона.
«На место со станции Литовко убыл восстановительный поезд, ведутся работы по ликвидации последствий схода вагона», – говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на два-три часа задерживаются поезда сообщением Владивосток-Советская-Гавань и Советская-Гавань-Владивосток.
Хабаровск, Зоя Осколкова
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