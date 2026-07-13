В Приморье обрушился мост с людьми

В Приморском крае обрушился пешеходный мост, на котором находились несколько десятков людей, в том числе дети. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. По словам очевидцев, в момент обрушения на мосту находилось около 20 человек, а под мостом в воде плавали дети.

Как сообщают местные СМИ, пострадали четыре человека, у некоторых могут быть переломы. Есть вероятность, что под водой находятся еще пострадавшие.

На место направились сотрудники экстренных служб.

Владивосток, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube