В Магаданской области на руднике погиб горняк

В Магаданской области на одном из рудников погиб рабочий. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ЧП произошло на территории одного из рудников в Тенькинском районе. «В ходе проведения работ по креплению горной выработки с использованием тяжелой специализированной техники погиб работник предприятия», – сообщили в региональном управлении СКР.

Кроме того, еще один рабочий получил тяжелые травмы и был направлен санавиацией в Магаданскую областную больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Магадан, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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