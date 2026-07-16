Во Владивостоке двое рабочих разбились при падении с 22 этажа

Во Владивостоке строительная люлька сорвалась с высоты. Погибли двое рабочих.
Инцидент произошел на одной из строительных площадок города. Строительный лифт рухнул с высоты 22 этажа, в этот момент внутри находились два работника.
Очевидцы вызвали скорую помощь, но медики не смогли спасти пострадавших, которые получили тяжелейшие травмы и находились в критическом состоянии, они скончались, не приходя в сознание.
На месте работают следователи, проводится проверка.
Владивосток, Зоя Осколкова
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