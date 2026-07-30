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На Камчатке должник по алиментам сбежал от приставов на вулкан

На Камчатке злостный неплательщиков алиментов скрылся от приставов на вулкане. Об этом сообщает региональное управление ФССП.

34-летний житель Петропавловска-Камчатского находился в розыске более года. Установить его местонахождение не удавалось. Приставам поступила информация, что мужчину видели на отдаленной турбазе у подножия Авачинского вулкана.

«Сотрудники группы розыска, на собственных, подготовленных для труднопроходимых маршрутов машинах, в сопровождении сотрудников Отделения специального назначения выехали на турбазу», – сообщили в ФССП.

Мужчину задержали и доставили в краевую столицу. Его долг достиг 1 млн 800 тысяч рублей. Суд также назначил должнику 50 часов обязательных работ.

«Если мужчина не приступит к выплате алиментов, следующим шагом станет возбуждение уголовного дела», – добавили в службе.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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