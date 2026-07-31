На Камчатке объявили «красный код» для авиации из-за вулкана Шивелуч

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 10 километров. Об этом сообщила Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

«Взрывы выбросили пепел на высоту до 10 км над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на восток-северо-восток от вулкана», – говорится в сообщении.

В связи с высокой активностью для Шивелуча установлен наиболее угрожающий – красный – код авиационной опасности.

Ученые прогнозируют, что в скором времени на вулкане могут произойти выбросы пепла на высоту до 12 км над уровнем моря.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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