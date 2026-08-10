На Камчатке один человек погиб при взрыве на золоторудном месторождении

В Камчатском крае прогремел взрыв на Асачинском золоторудном месторождении. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали.

Взрыв произошел на строительной площадке, где подрядная организация проводила сварочные работы. По имеющимся данным, взорвался баллон с пропаном, сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

Один человек погиб, двое получили травмы. Пострадавшие находятся в стабильно-тяжелом состоянии, решается вопрос об их эвакуации наземным или воздушным транспортом.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в Елизовском районе Камчатского края, в 160 км от Петропавловска-Камчатского. Это один из основных рудных объектов Южно-Камчатского района.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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