В Хабаровском крае произошел пожар на НПЗ

В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщили в администрации города, оперативно ликвидировано возгорание на вспомогательном оборудовании НПЗ. Пострадавших нет, превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано.

«Работа завода не прекращалась. Выпуск топлива осуществляется в полном объеме», – добавили в мэрии.

Причины возгорания устанавливаются.

Комсомольск-на-Амуре, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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