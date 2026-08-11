В Хабаровском крае произошел пожар на НПЗ

В Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщили в администрации города, оперативно ликвидировано возгорание на вспомогательном оборудовании НПЗ. Пострадавших нет, превышение предельно допустимых концентраций не зафиксировано.
«Работа завода не прекращалась. Выпуск топлива осуществляется в полном объеме», – добавили в мэрии.
Причины возгорания устанавливаются.
Комсомольск-на-Амуре, Зоя Осколкова
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