На Сахалине самолет совершил аварийную посадку и загорелся

На Сахалине самолет Ан-3 совершил аварийную посадку, после чего на борту произошел пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
«В селе Зональное произошла жесткая посадка самолета Ан-3. В связи с технической неисправностью загорелся двигатель воздушного судна. К месту аварии экстренно выехали спецслужбы», – говорится в сообщении.
Воздушное судно выполняло тренировочный полет. На борту находились пятеро парашютистов – пожарных Сахалинской авиабазы, а также два пилота. Отмечается, что в результате ЧП никто не пострадал.
Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР организовало доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Южно-Сахалинск, Зоя Осколкова
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