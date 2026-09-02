Ми-8 жестко сел на сахалинскую трассу и скатился в кювет

На Сахалине вертолет Ми-8 с сотрудником избиркома и журналистами совершил жесткую посадку прямо на трассе в Долинском районе. После приземления борт опрокинулся в кювет, пассажиры и экипаж отделались ушибами и царапинами. Об этом сообщили в пресс-службе облизбиркома.

По словам представителя избирательной комиссии, вертолет возвращался с мыса Терпения в Поронайском районе, где проходило досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. На его борту находились 8 человек – три члена экипажа, сотрудник избиркома и четверо журналистов местных телеканалов.

Инцидент произошел на подлете к аэродрому в селе Сокол. Вертолет стал резко терять высоту, сел прямо на федеральную трассу, а после скатился в кювет. На месте работают экстренные службы. На проезжей части пострадавших и повреждений нет.

Вертолет принадлежит хабаровскому Авиаотряду №11. Специально для обеспечения голосования на отдаленных территориях воздушный транспорт предоставляет Минобороны России, отмечается в сообщении. Причины инцидента устанавливаются.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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