Путин предложил продлить повышенную выплату за третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить до 2030 года повышенную выплату при рождении третьего ребенка на Дальнем Востоке. Мера направлена на поддержку семей и повышение рождаемости в регионе.
Выступая на Восточном экономическом форуме, президент напомнил, что федеральная выплата для семей при рождении третьего ребенка составляет 450 тысяч рублей. В большинстве дальневосточных регионов к ней добавляют еще 550 тысяч рублей. Таким образом, многодетная семья может направить на погашение ипотечного кредита в общей сложности 1 миллион рублей. По словам главы государства, эта мера поддержки уже показывает результат, поэтому он предлагает сохранить ее действие до 2030 года.
Добавим, социальные меры поддержки для стимулирования рождаемости приняты в большинстве регионов России. Размеры материнского капитала и региональных выплат субъекты устанавливают самостоятельно.
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